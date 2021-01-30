Салливан оправдал публикации «маршрутов протеста» посольством США
Посол США в РФ Джон Салливан снова объяснил публикации дипмиссией маршрута движения участников акции в защиту оппозиционера Алексея Навального 23 января безопасностью американских граждан в России. Повторные оправдания прозвучали после протеста российского МИДа и встречи Салливана с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.
По словам американского посла, дипломаты предупредили сограждан о возможных опасных маршрутах, потому что «граждане США не должны туда ходить…- всегда есть вероятность того, что из мирного собрания демонстрация может превратиться в немирное, то есть возможны случаи насилия. Именно это и произошло в субботу. Поэтому мы должны предупреждать людей», - заявил Салливан в интервью телеканалу «Дождь».
Он также подчеркнул, что «посольство России в Вашингтоне поступает точно так же, когда в Соединенных Штатах проходят демонстрации», подчеркнув, что это является «обычной дипломатической практикой».
Напомним, российский МИД обвинил посольство США, опубликовавшее «маршрут протеста» в российских городах, в поощрении незаконных акций и вмешательстве во внутренние дела страны.
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