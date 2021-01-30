Салливан оправдал публикации «маршрутов протеста» посольством США

По словам американского посла, дипломаты предупредили сограждан о возможных опасных маршрутах, потому что «граждане США не должны туда ходить…- всегда есть вероятность того, что из мирного собрания демонстрация может превратиться в немирное, то есть возможны случаи насилия. Именно это и произошло в субботу. Поэтому мы должны предупреждать людей», - заявил Салливан в интервью телеканалу «Дождь».

Он также подчеркнул, что «посольство России в Вашингтоне поступает точно так же, когда в Соединенных Штатах проходят демонстрации», подчеркнув, что это является «обычной дипломатической практикой».

Напомним, российский МИД обвинил посольство США, опубликовавшее «маршрут протеста» в российских городах, в поощрении незаконных акций и вмешательстве во внутренние дела страны.

