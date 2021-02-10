СМИ: Задержанных на несогласованных акциях в РФ проверяют на уклонение от армии

Россиян, задержанных в ходе несанкционированных митингов, массово проверяют на предмет уклонения от военной службы.

В начале февраля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать проверки в отношении правонарушителей, уклонявшихся от армии.

По данным издания «База», как минимум троих задержанных на несогласованной акции в Москве проверяют по статье УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Отмечается, что в Мещанском следственном отделе находятся материалы на молодых людей 24, 23 и 20 лет. Как сообщает издание, после митингов следователи собирали данные о задержанных призывного возраста.

Согласно Уголовному кодексу, за уклонение от военной службы без законных оснований нарушителю грозит штраф до 200 тысяч рублей, арест на срок от трёх до шести месяцев или до 2 лет лишения свободы.

