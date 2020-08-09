СМИ сообщают о задержании журналистов российского канала «Дождь» в Минске
Два корреспондента и оператор российского телеканала «Дождь» задержаны 9 августа, в воскресенье, в Минске. Об этом сообщается на сайте «Дождя».
«В Минске задержаны корреспонденты «Дождя» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Люди в штатском и в масках кладут их на асфальт и увозят в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.
Уточняется, что до задержания съемочная группа общалась на улице с Марией Колесниковой, соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской.
ТАСС, в свою очередь, уточняет, что не располагает комментарием МВД Белоруссии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
898 тыс.+4 945 / сут.
Умерли
15 131+130 / сут.
Выздоровели
703 тыс.+6 494 / сут.
- Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
- За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- «Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0
- Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации
- Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru