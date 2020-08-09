СМИ сообщают о задержании журналистов российского канала «Дождь» в Минске

Два корреспондента и оператор российского телеканала «Дождь» задержаны 9 августа, в воскресенье, в Минске. Об этом сообщается на сайте «Дождя».

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«В Минске задержаны корреспонденты «Дождя» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Люди в штатском и в масках кладут их на асфальт и увозят в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

Уточняется, что до задержания съемочная группа общалась на улице с Марией Колесниковой, соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской.

ТАСС, в свою очередь, уточняет, что не располагает комментарием МВД Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
ТЕГИ:ДождьСМИМинскЖурналисты
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