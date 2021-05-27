Песков: Путин и Лукашенко затронут вопрос задержанной в Белоруссии россиянки Сапеги

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти будут делать все необходимое для защиты прав задержанной в Белоруссии Софии Сапеги, сообщает ТАСС.

По его словам, 28 мая на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко «наверняка будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая находится в следственном изоляторе в Минске».

«Думаю, что президент Лукашенко все-таки информирует нашего президента об истории с самолётом», - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона «де-юре может поднять вопрос о переводе Сапеги из Белоруссии в Россию».

Самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. После приземления был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.