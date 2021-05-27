Песков: Путин и Лукашенко затронут вопрос задержанной в Белоруссии россиянки Сапеги
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти будут делать все необходимое для защиты прав задержанной в Белоруссии Софии Сапеги, сообщает ТАСС.
По его словам, 28 мая на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко «наверняка будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая находится в следственном изоляторе в Минске».
«Думаю, что президент Лукашенко все-таки информирует нашего президента об истории с самолётом», - отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что российская сторона «де-юре может поднять вопрос о переводе Сапеги из Белоруссии в Россию».
Самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. После приземления был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 039 / сут.
Умерли
120 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 759 / сут.
- Песков раскрыл, за что Путин извинился перед Лукашенко
- Зинедин Зидан покинул мадридский «Реал»
- Песков: Путин и Лукашенко затронут вопрос задержанной в Белоруссии россиянки Сапеги
- Кремль: Путин и Байден могут обсудить в Женеве Договор по открытому небу
- Песков ответил президенту Польши на слова о «ненормальности» России
- В Калининграде отменили оправдательный приговор врачам по делу о смерти младенца
- Хинштейн: речь о входе в интернет по паспорту пока не идет
- Бастрыкин заявил об отказе родителей платить за охрану в казанской гимназии
- «Открытая Россия» объявила о самоликвидации
- Стало известно, что будут обсуждать Путин и Лукашенко 28 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru