СМИ: Задержана замглавы администрации Балашихи Евгения Сирота
Заместителя главы администрации подмосковной Балашихи Евгению Сироту задержали в рамках дела о махинациях с расселением аварийного жилья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
По данным СМИ, в рабочем кабинете Сироты прошли обыски.
«Сейчас чиновница на допросе», — отмечается в сообщении.
Как сообщает Telegram-канал Baza, Сироту задержали сотрудники ФСБ, предварительно, за махинации с земельными участками.
Ранее Мосгорсуд отправил в СИЗО до 12 сентября бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, экс-чиновнику вменяют получение взятки в размере 3,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru