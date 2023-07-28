СМИ: Задержана замглавы администрации Балашихи Евгения Сирота

Заместителя главы администрации подмосковной Балашихи Евгению Сироту задержали в рамках дела о махинациях с расселением аварийного жилья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

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По данным СМИ, в рабочем кабинете Сироты прошли обыски.

«Сейчас чиновница на допросе», — отмечается в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Сироту задержали сотрудники ФСБ, предварительно, за махинации с земельными участками.

Ранее Мосгорсуд отправил в СИЗО до 12 сентября бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, экс-чиновнику вменяют получение взятки в размере 3,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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