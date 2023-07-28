Замглавы ГУ ФСИН по Приморью арестовали по делу о злоупотреблениях

«Суд избрал Бондаренко меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — указал собеседник агентства.

По данным следствия, в июле 2018 года — апреле 2019-го Бондаренко в качестве замначальника одной из исправительных колоний обеспечил подготовку фальшивых коммерческих предложений с завышенной стоимостью от нескольких компаний. Таким образом фигурант создал видимость выгодного предложения от двух юрлиц, подконтрольных его знакомым. Было заключено два контракта на поставку стеклянных банок для нужд учреждения, пишет RT. Сумма сделки превысила рыночную стоимость более чем на 1 млн рублей.

По данным ТАСС, суд также арестовал на два месяца заключивших контракт на поставку банок предпринимателей Версткиных. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

