Замглавы ГУ ФСИН по Приморью арестовали по делу о злоупотреблениях
Заместителя начальника главного управления ФСИН по Приморскому краю Владислава Бондаренко арестовали по подозрению в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.
«Суд избрал Бондаренко меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — указал собеседник агентства.
По данным следствия, в июле 2018 года — апреле 2019-го Бондаренко в качестве замначальника одной из исправительных колоний обеспечил подготовку фальшивых коммерческих предложений с завышенной стоимостью от нескольких компаний. Таким образом фигурант создал видимость выгодного предложения от двух юрлиц, подконтрольных его знакомым. Было заключено два контракта на поставку стеклянных банок для нужд учреждения, пишет RT. Сумма сделки превысила рыночную стоимость более чем на 1 млн рублей.
По данным ТАСС, суд также арестовал на два месяца заключивших контракт на поставку банок предпринимателей Версткиных. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru