СМИ: задержан замглавы Ленинского района Подмосковья Гравин

По информации издания, чиновника заподозрили в причастности к нарушениям при строительстве жилья. Предположительно, он выдавал разрешения на строительство многоэтажных зданий, что сократило зону покрытия региональной системы противовоздушной обороны.

Около двух недель назад Гравина сняли с должности по собственному желанию. Сейчас с ним работают следователи.

Накануне в Москве задержали бывшего заместителя министра энергетики России Петра Нидзельского по делу о мошенничестве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает «Радиоточка НСН».

