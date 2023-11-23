СМИ: задержан замглавы Ленинского района Подмосковья Гравин

Сотрудники полиции задержали заместителя главы Ленинского района Московской области Альберта Гравина, пишет Telegram-канал Mash.

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По информации издания, чиновника заподозрили в причастности к нарушениям при строительстве жилья. Предположительно, он выдавал разрешения на строительство многоэтажных зданий, что сократило зону покрытия региональной системы противовоздушной обороны.

Около двух недель назад Гравина сняли с должности по собственному желанию. Сейчас с ним работают следователи.

Накануне в Москве задержали бывшего заместителя министра энергетики России Петра Нидзельского по делу о мошенничестве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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