СМИ: задержан замглавы Ленинского района Подмосковья Гравин
Сотрудники полиции задержали заместителя главы Ленинского района Московской области Альберта Гравина, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, чиновника заподозрили в причастности к нарушениям при строительстве жилья. Предположительно, он выдавал разрешения на строительство многоэтажных зданий, что сократило зону покрытия региональной системы противовоздушной обороны.
Около двух недель назад Гравина сняли с должности по собственному желанию. Сейчас с ним работают следователи.
Накануне в Москве задержали бывшего заместителя министра энергетики России Петра Нидзельского по делу о мошенничестве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает «Радиоточка НСН».
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