Минприроды: Замдиректора особо охраняемых природных территорий Яковлев задержан
Заместитель директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев задержан. Об этом сообщили в министерстве.
«Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке "Таганай"», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Подробностей произошедшего не приводится.
Яковлев занял пост замдиректора департамента в 2021 году. До этого чиновник руководил нацпарком «Таганай» в Челябинской области.
Ранее бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова задержали после обысков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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