Минприроды: Замдиректора особо охраняемых природных территорий Яковлев задержан

Заместитель директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев задержан. Об этом сообщили в министерстве.

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«Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке "Таганай"», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Подробностей произошедшего не приводится.

Яковлев занял пост замдиректора департамента в 2021 году. До этого чиновник руководил нацпарком «Таганай» в Челябинской области.

Ранее бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова задержали после обысков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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