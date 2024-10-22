СМИ: Задержан второй фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной
Правоохранители задержали второго фигуранта дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Как сообщается, был задержан 43-летний житель Йошкар-Олы, получивший от певицы три миллиона рублей. Уточняется, что 30 тысяч из суммы он оставил себе.
Собеседник газеты также рассказал, что в прошлом подозреваемый неоднократно был судим за побои, причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.
В августе 2024 года народная артистка России в августе публично призналась, что стала жертвой аферистов, которые обманули ее на 180 миллионов рублей и лишили квартиры. По версии следствия, злоумышленники, которые звонили Долиной, находятся на территории Украины. В сделке также было задействовано риелторское агентство «Львов эстейт», сотрудники которого не знали о преступных намерениях «представителей» артистки, передает «Радиоточка НСН».
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