СМИ: Задержан второй фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Как сообщается, был задержан 43-летний житель Йошкар-Олы, получивший от певицы три миллиона рублей. Уточняется, что 30 тысяч из суммы он оставил себе.

Собеседник газеты также рассказал, что в прошлом подозреваемый неоднократно был судим за побои, причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

В августе 2024 года народная артистка России в августе публично призналась, что стала жертвой аферистов, которые обманули ее на 180 миллионов рублей и лишили квартиры. По версии следствия, злоумышленники, которые звонили Долиной, находятся на территории Украины. В сделке также было задействовано риелторское агентство «Львов эстейт», сотрудники которого не знали о преступных намерениях «представителей» артистки, передает «Радиоточка НСН».

