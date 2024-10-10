Суд закрыл слушания по иску Долиной о недействительности сделки по квартире

Рассмотрение дела певицы Ларисы Долиной о признании недействительной сделки о продаже её квартиры будет проходить в закрытом режиме. Такое решение принял Хамовнический суд российской столицы. После этого всех журналистов попросили покинуть зал заседания.

Народная артистка России в августе публично призналась, что стала жертвой аферистов, находящихся на территории Украины. По слова Долиной, её квартира была арестована. По версии следствия, часть денег злоумышленникам передала курьер Анжела Цырульникова. Она отправлена в следственный изолятор, но обжаловала свой арест.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», курьер настаивает, что ничего не знала о мошеннических действиях в отношении певицы. Встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье к Ларисе Долиной объединен с иском Народной артистки России. Он тоже будет рассмотрен судом сегодня.

