СМИ: Задержан мужчина, установивший видеонаблюдение за квартирантками в Москве

В Москве на улице Народного ополчения задержали мужчину, проживавшего вместе с девушками-квартирантками. Девушки обнаружили в ванной комнате скрытую камеру и вызвали полицию.

Записи с камер транслировались на мобильный телефон и компьютер хозяина жилья. Также подобные файлы правоохранители нашли у него в памяти телевизора в его комнате.

Полиция проводит проверку по факту инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Мужчине грозит четыре года тюрьмы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



