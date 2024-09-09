СМИ: Задержан мужчина, установивший видеонаблюдение за квартирантками в Москве
Полиция задержала 46-летнего мужчину, который установил скрытые камеры и следил за девушками-квартирантками, сообщил РЕН ТВ.
В Москве на улице Народного ополчения задержали мужчину, проживавшего вместе с девушками-квартирантками. Девушки обнаружили в ванной комнате скрытую камеру и вызвали полицию.
Записи с камер транслировались на мобильный телефон и компьютер хозяина жилья. Также подобные файлы правоохранители нашли у него в памяти телевизора в его комнате.
Полиция проводит проверку по факту инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Мужчине грозит четыре года тюрьмы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru