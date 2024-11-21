СМИ: Задержан ещё один подозреваемый в афере с квартирой Долиной в Хамовниках

Еще одного подозреваемого в афере с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной задержали в Хамовниках, им оказался 27-летний житель Республики Татарстан, сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, мужчина является сотрудником склада Wildberries в Коледино.

При обысках у мужчины обнаружили банковскую карту, на которую в конце июня певица перевела 10 млн рублей. Уточняется, что подозреваемый также привлек к преступлению другого фигуранта — ранее арестованного 43-летнего Дмитрия Леонтьева.

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По данным следствия, Леонтьев покупал средства связи и сим-карты сотовых операторов для переговоров между членами организованной группы, а также получал похищенные деньги Долиной на банковские карты. Так, он обналичил более 3,1 млн рублей.

Задержанному предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Таганский районный суд Москвы отправил в СИЗО второго фигуранта уголовного дела о мошенничестве с квартирой Долиной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный Telegram-канал певицы Ларисы Долиной / скриншот видео
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