СМИ: Заболеваемость коклюшем в РФ выросла за год почти в 1,5 раза
Число заболевших коклюшем в Российской Федерации увеличилось за год почти на 40% и вплотную приблизилось к четырнадцати с половиной тысячам человек. По сравнению с 2017 годом заболеваемость коклюшем подскочила в 2,7 раза. Такую статистику приводит РБК, ссылаясь на информацию Росстата, основанную на данных Роспотребнадзора.
В январе коклюшем в стране заболели 1758 человек. Подавляющее число пациентов – дети не старше 14 лет. Четверть всех заболевших в первом месяце текущего года приходилась на Москву, информирует Роспотребнадзор.
Причём, число заболевших коклюшем растет от года к году, несмотря на то, что от заболевания привито более 95% населения.
Дело в том, что, как выяснилось, уже через четыре-пять лет после вакцинации иммунитет ослабевает, и человек вновь рискует заразиться коклюшем.
Правда среди детей уровень вакцинации значительно отстаёт - на первом году жизни в 2014-2016 годах было привито менее 50% малышей. Это отрицательно сказывается на статистике по данному заболеванию.
Коклюш - это воздушно-капельная бактериальная инфекция, её наиболее распространённый симптом - приступообразный спазматический кашель.
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