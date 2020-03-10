СМИ: Заболеваемость коклюшем в РФ выросла за год почти в 1,5 раза

Число заболевших коклюшем в Российской Федерации увеличилось за год почти на 40% и вплотную приблизилось к четырнадцати с половиной тысячам человек. По сравнению с 2017 годом заболеваемость коклюшем подскочила в 2,7 раза. Такую статистику приводит РБК, ссылаясь на информацию Росстата, основанную на данных Роспотребнадзора.

В январе коклюшем в стране заболели 1758 человек. Подавляющее число пациентов – дети не старше 14 лет. Четверть всех заболевших в первом месяце текущего года приходилась на Москву, информирует Роспотребнадзор.

Причём, число заболевших коклюшем растет от года к году, несмотря на то, что от заболевания привито более 95% населения.