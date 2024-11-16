СМИ: За сутки 4,5 тыс. человек подали заявки на программу «Время героев»

За первые сутки 4,5 тысячи человек отправили заявки во второй поток программы «Время героев». Об этом сообщает Telegram-канал проекта со ссылкой на ректора Президентской академии РАНХиГС Алексея Комиссарова.

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По его словам, для организаторов программы было важно, чтобы каждый участник сразу получил качественный сервис и востребованные знания.

Ранее в пресс-службе программы сообщили, что в первые часы после старта регистрации на отбор во второй поток заявки отправили более тысячи человек. В настоящий момент 12 участников первого потока уже получили назначения на ответственные должности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Пименов Роман
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