СМИ: За сутки 4,5 тыс. человек подали заявки на программу «Время героев»

По его словам, для организаторов программы было важно, чтобы каждый участник сразу получил качественный сервис и востребованные знания.

Ранее в пресс-службе программы сообщили, что в первые часы после старта регистрации на отбор во второй поток заявки отправили более тысячи человек. В настоящий момент 12 участников первого потока уже получили назначения на ответственные должности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».