СМИ: За новогоднее украшение подъезда может грозить штраф

Украшение подъезда жилого дома к Новому году без ведома управляющей компании и согласия соседей может грозить штрафом, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на юристов.

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Его размер может доходить до 15 тысяч рублей. В случае пожара и гибели людей из-за новогодней атрибутики может грозить уголовная ответственность — до четырёх лет лишения свободы. Общее имущество многоквартирного дома, к которому относится и подъезд, принадлежит всем собственникам жилья. Без согласия всех владельцев любые подобные действия считаются самовольными.

Ранее стало известно, что 63% россиян проведут новогодние праздники дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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