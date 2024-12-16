СМИ: За новогоднее украшение подъезда может грозить штраф
Украшение подъезда жилого дома к Новому году без ведома управляющей компании и согласия соседей может грозить штрафом, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на юристов.
Его размер может доходить до 15 тысяч рублей. В случае пожара и гибели людей из-за новогодней атрибутики может грозить уголовная ответственность — до четырёх лет лишения свободы. Общее имущество многоквартирного дома, к которому относится и подъезд, принадлежит всем собственникам жилья. Без согласия всех владельцев любые подобные действия считаются самовольными.
Ранее стало известно, что 63% россиян проведут новогодние праздники дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нейросеть «Кулиса» представила шуточные названия новых театров в России
- Евросоюз намерен обсудить с Сирией вопрос об упразднении российских баз
- Задержанные в Тунисе россияне содержатся в тюрьме с жесткими условиями
- В Москве провели первые свадьбы под водой
- Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине
- Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
- В Северной Осетии раскритиковали «Смешариков» за серию о пирогах и Нюше
- В Суздале потребовали проверить Лебедева на пропаганду ЛГБТ
- СМИ: Шольц предложил распустить парламент после провала вотума доверия
- Путин: Не ставкой единой жива экономика
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru