СМИ: «Яндекс» намерен продать «Новости» и «Дзен»

«Яндекс» намерен продать свои сервисы «Новости» и «Дзен». Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близкие к компании.



Один из источников заявил, что переговоры о такой сделке начались в конце прошлого года. По словам источников, есть несколько потенциальных покупателей, среди которых, в частности, «Vkontakte».

Сообщается, что представитель «Яндекса» Илья Грабовский отказался от комментариев. «Мы не комментируем слухи»,— заявил он журналистам.

Ранее во вторник стало известно, что Елена Бунина покинула пост генерального директора «Яндекса» в России. В сообщении говорится, что на эту должность был назначен управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян.