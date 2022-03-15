СМИ: «Яндекс» намерен продать «Новости» и «Дзен»
«Яндекс» намерен продать свои сервисы «Новости» и «Дзен». Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близкие к компании.
Один из источников заявил, что переговоры о такой сделке начались в конце прошлого года. По словам источников, есть несколько потенциальных покупателей, среди которых, в частности, «Vkontakte».
Сообщается, что представитель «Яндекса» Илья Грабовский отказался от комментариев. «Мы не комментируем слухи»,— заявил он журналистам.
Ранее во вторник стало известно, что Елена Бунина покинула пост генерального директора «Яндекса» в России. В сообщении говорится, что на эту должность был назначен управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян.
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