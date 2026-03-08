СМИ: Ядерный объект в Исфахане серьёзно повреждён ударами США и Израиля
Ядерный центр в иранской провинции Исфахан получил значительные разрушения в результате ракетных ударов, нанесённых Соединёнными Штатами и Израилем 7 марта. Об этом сообщает агентство ISNA.
По информации ISNA, объект подвергся обстрелу в субботу и «получил серьёзные повреждения». При этом речи о радиационном загрязнении или утечке радиоактивных веществ не идет.
По оценкам США и Израиля, основная часть иранского ядерного топлива хранится именно в подземных тоннелях Исфахана, а оставшиеся запасы распределены между защищёнными бункерами в Фордо и Натанзе. В первые дни текущего конфликта американские и израильские силы уже наносили удары по входам в эти подземные сооружения в Исфахане и Фордо с целью их блокировки и предотвращения вывоза хранящихся там материалов.
Ядерный центр в Исфахане уже подвергался ударам США летом прошлого года. Тогда в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
