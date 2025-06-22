МАГАТЭ: На ядерных объектах в Иране, атакованных США, был обогащенный уран

«Согласно последней информации, проверенной МАГАТЭ до начала ударов по Ирану 13 июня, три объекта, выбранные Соединенными Штатами в качестве целей, включая Исфахан и Натанз, содержали ядерный материал в виде урана, обогащенного до разных уровней, что может вызвать радиоактивное и химическое загрязнение на объектах, подвергшихся ударам», - говорится в заявлении.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь заявил, что ядерные объекты не должны становиться целью нападений и призвал к прекращение боевых действий, чтобы МАГАТЭ могло возобновить инспекционную работу в Иране, включая верификацию запасов высокообогащенного урана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».