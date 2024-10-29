СМИ: Вылетевший из Москвы в Шарм-эль-Шейх борт вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Самолет, вылетевший в Шарм-эль-Шейх из Домодедово, вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок с шасси, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на «Уральские авиалинии».

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Уточняется, что рейсу пришлось кружить в воздухе несколько часов, чтобы выработать топливо, прежде чем совершить посадку.

Ранее в Ставропольском крае упал самолет Ан-2. На борту находились четыре парашютиста, которые собирались выполнить прыжки, по предварительным данным, пострадавших нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
ТЕГИ:ДомодедовоСамолет

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