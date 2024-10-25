Самолет Москва-Нижневартовск вынужденно сел в аэропорту Перми
Следовавший из Москвы в Нижневартовск самолет совершил посадку в Перми из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального линейного отдела МВД на транспорте.
«Воздушное судно... совершило вынужденную посадку в аэропорту Перми, так как женщина 1947 года рождения находилась без сознания», — указали в ведомстве.
Транспортная полиция уточнила, что борт сел в Перми в 03:37 (01:37 мск). Скорая помощь, прибывшая к пассажирке, провела реанимационные мероприятия, однако медики констатировали смерть женщины.
После инцидента полиция на транспорте начала проверку.
Ранее в аэропорту Екатеринбурга самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, из-за этого в авиагавани ввели временные ограничения, несколько бортов ушли на запасные аэродромы, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru