СМИ: Выдачи автокредитов рухнули на 37% в октябре
18 ноября 202414:53
Выдача автокредитов в России сократилась на 37% в октябре, пишут «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Всего было выдано более 86 тысяч ссуд на 123 миллиарда рублей.
Переплата по автокредиту с предлагаемыми условиями может составить порядка 1,2 миллиаона рублей — это 80% от изначальной стоимости машины.
Ранее стало известно, что средняя стоимость услуг шиномонтажа в октябре 2024 года выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru