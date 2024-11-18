СМИ: Выдачи автокредитов рухнули на 37% в октябре

Выдача автокредитов в России сократилась на 37% в октябре, пишут «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Минпромторг обновил список рекомендованных для госслужащих в РФ автомобилей

Всего было выдано более 86 тысяч ссуд на 123 миллиарда рублей.

Переплата по автокредиту с предлагаемыми условиями может составить порядка 1,2 миллиаона рублей — это 80% от изначальной стоимости машины.

Ранее стало известно, что средняя стоимость услуг шиномонтажа в октябре 2024 года выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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