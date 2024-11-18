СМИ: Выдачи автокредитов рухнули на 37% в октябре

Всего было выдано более 86 тысяч ссуд на 123 миллиарда рублей.

Переплата по автокредиту с предлагаемыми условиями может составить порядка 1,2 миллиаона рублей — это 80% от изначальной стоимости машины.

Ранее стало известно, что средняя стоимость услуг шиномонтажа в октябре 2024 года выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

