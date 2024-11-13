Минпромторг обновил список рекомендованных для госслужащих в РФ автомобилей

В частности, в перечень были добавлены выпускаемый в Тольятти седан Lada Aura, а также собираемый в Санкт-Петербурге кроссовер Xcite X-Cross 8.

Таким образом в списке автомобилей для чиновников теперь более 40 моделей от 14 марок. Кроме Lada и X-cite в него входит продукция Aurus, «Москвич», УАЗ, ГАЗ, «Соллерс», «Амберавто» и Evolute, а также выпускаемые в РФ Haval, Kaiyi, Baic, SWM и Citroen.

«При планировании закупок... рекомендуется в первую очередь ориентироваться на данный перечень», - заключили в Минпромторге.

Ранее в России были возобновлены программы стимулирования спроса на автомобили - льготное автокредитование и льготный лизинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».