Минпромторг обновил список рекомендованных для госслужащих в РФ автомобилей
Минпромторг РФ обновил список рекомендованных для российских госслужащих автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, в перечень были добавлены выпускаемый в Тольятти седан Lada Aura, а также собираемый в Санкт-Петербурге кроссовер Xcite X-Cross 8.
Таким образом в списке автомобилей для чиновников теперь более 40 моделей от 14 марок. Кроме Lada и X-cite в него входит продукция Aurus, «Москвич», УАЗ, ГАЗ, «Соллерс», «Амберавто» и Evolute, а также выпускаемые в РФ Haval, Kaiyi, Baic, SWM и Citroen.
«При планировании закупок... рекомендуется в первую очередь ориентироваться на данный перечень», - заключили в Минпромторге.
Ранее в России были возобновлены программы стимулирования спроса на автомобили - льготное автокредитование и льготный лизинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru