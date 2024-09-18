СМИ: актер Станислав Любшин экстренно госпитализирован в Москве
Народный артист РСФСР Станислав Любшин из-за проблем с сердцем экстренно был доставлен в одну из московских клиник, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным медиков, 91-летний актер МХТ имени А. Чехова находится в состоянии среднего уровня тяжести.
Любшин получил широкую известность после исполнения главной роли советского разведчика в многосерийном фильме Владимира Басова «Щит и Меч». Он также снимался в фильмах «Застава Ильича», «Пять вечеров» «Печки-лавочки» и других.
Ранее Народный артист Станислав Любшин был госпитализирован после спектакля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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