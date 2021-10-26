СМИ: Вторая часть фильма «Дюна» выйдет в 2023 году
Релиз второй части научно-фантастического фильма «Дюна» выйдет в октябре 2023 года. Об этом сообщает издание Deadline.
This is only the beginning...— Legendary (@Legendary) October 26, 2021
Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A
Также выход второй части без уточнения даты подтвердила студия Legendary. Соответствующее сообщение компании было опубликовано в Twitter.
Отмечается, что Дени Вильнёв, выступивший режиссёром и продюсером первой части, продолжит работу над сиквелом.
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