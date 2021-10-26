СМИ: Вторая часть фильма «Дюна» выйдет в 2023 году

Релиз второй части научно-фантастического фильма «Дюна» выйдет в октябре 2023 года. Об этом сообщает издание Deadline.

Также выход второй части без уточнения даты подтвердила студия Legendary. Соответствующее сообщение компании было опубликовано в Twitter.

Отмечается, что Дени Вильнёв, выступивший режиссёром и продюсером первой части, продолжит работу над сиквелом.

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ФОТО: Кадр: фильм «Дюна»
ТЕГИ:КиноФильм
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