СМИ: Вспышка ботулизма произошла ещё в трех российских регионах
Случаи ботулизма выявили в Тамбовской, Ярославской и Костромской областях, сообщает Telegram-канал 112.
По данным СМИ, в больницы регионов с подозрением на ботулизм попали четыре человека, а общее количество заболевших достигло 375 человек. Большая часть заболевших находится в состоянии средней степени тяжести. Всем госпитализированным оказывается медицинская помощь.
Напомним, причиной вспышки ботулизма стала красная фасоль в вакуумной упаковке, напоминает RT. Отмечается, что на предприятии была нарушена поточность фасовки продукции, что и могло стать причиной распространения инфекции. Кроме того, к работе на производстве были допущены 13 сотрудников без прививок от гепатита А.
Случаи ботулизма также были зафиксированы в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Ранее стало известно, что количество заболевших ботулизмом в Казани увеличилось до 19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru