Мурашко: Разработан новый препарат от ботулизма
Разработан новый препарат от ботулизма, уже завершились его доклинические испытания. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что новый современный препарат разрабатывали в течение последнего года. По словам министра, в ближайшие дни начнутся клинические исследования.
Ботулизм - серьезное инфекционное заболевание, которое связано с бактериальной палочкой, производящей один из самых сильных токсинов на планете Земля, заявлял НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru