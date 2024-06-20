Мурашко: Разработан новый препарат от ботулизма

Он отметил, что новый современный препарат разрабатывали в течение последнего года. По словам министра, в ближайшие дни начнутся клинические исследования.

Ботулизм - серьезное инфекционное заболевание, которое связано с бактериальной палочкой, производящей один из самых сильных токсинов на планете Земля, заявлял НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, передает «Радиоточка НСН».

