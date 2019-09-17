«Подонки». Разин ополчился на Первый канал из-за Заворотнюк

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин возмущён обманом в телепрограмме «Пусть говорят» на Первом канале, которая была посвящена болезни Анастасии Заворотнюк. Разин завил, что всё причины болезни актрисы, которые были озвучены в эфире, не соответствуют действительности. Он намерен подать в суд иски в отношении Первого канала и ведущего Дмитрия Борисова, передаёт Утро.ру.

«Вы можете представить, сколько гадости там будет сказано, но в отношении этих подонков я, конечно, подам в суд и буду с ними судиться», – прокомментировал продюсер телеэфир в соцсети. Он также призвал не доверять этой программе, после чего опубликовал видео, подписанное словом «Ужас». В этом ролике Разин рассказал о стволовых клетках и, сославшись на мнение врача, рассказал, что именно они разрушают мозг.

По словам продюсера, заняться этой темой его заставила череда смертей артистов, которые применяли этот метод омоложения. Он также предупредил, что внезапная смерть может настигнуть ещё многих звезд отечественного шоу-бизнеса. В заключение Разин выразил надежду на то, что Заворотнюк всё-таки поправится.

В программа «Пусть говорят» от 16 сентября радиоведущая Алла Довлатова обвинила продюсера «Ласкового мая» в пиаре на болезни актрисы и объявила, что в российском шоу-бизнесе теперь «никто не подаст Разину руки». Как отмечает Ura.ru, в ответ продюсер заявил, что его слова выдернуты из контекста, а также, что его имя нельзя использовать публично, так как оно зарегистрировано в Роспатенте.

Ранее стало известно об онкологическом заболевании звезды сериала «Моя любимая няня». У Заворотнюк диагностирована полиорганная недостаточность на фоне опухоли головного мозга. Интенсивное лечение приостановлено из-за ухудшения её состояния.

Между тем, как пишет «Свободная пресса», олимпийский чемпион, фигурист Алексе Ягудин рассказал о том, что знает о состоянии Анастасии Заворотнюк. Он что живет с актрисой в одном поселке уже несколько лет. Ягудин поведал, что минувшим летом у её дома почти каждый день дежурила карета «скорой помощи».

