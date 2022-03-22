СМИ: врачи пожаловались на нехватку 80 препаратов в России
Врачи в России заявили о недостатке более 80 препаратов. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на опрос более трёх тысяч медиков, который провело профессиональное сообщество «Врачи.рф».
В частности, врачи пожаловались на нехватку противовоспалительных, гастроэнтерологических, противоэпилептических, противосудорожных препаратов, а также антидепрессантов и антипсихотиков.
Также существуют проблемы с лекарствами для поджелудочной железы, щитовидной железы, для диабетиков, с комбинированными оральными контрацептивами и препаратами для менопаузальной гормональной терапии.
В списке наименований фигурируют такие препараты, как инсулин, детский нурофен, депакин, пароксетин, рисполепт, саксенда, джардинсд, дивина, климонорм и др.
Причиной недостатка препаратов, по словам врачей, стал ажиотажный спрос, при этом отмечается, что пик временного дефицита уже пройден.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что скачков цен на жизненно важные лекарства в России и проблем с поставками не возникает, сообщает RT.
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