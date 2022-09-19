СМИ: Вопросы контроля и проверки пунктов ТО предложили передать Росаккредитации
Полномочия по контролю и проверке пунктов технического осмотра могут передать от Российского союза автостраховщиков (РСА) Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитации), по данным экспертов, эти меры позволят навести порядок в системе техосмотра. Об этом пишут Известия.
Как отмечает издание, МВД разработало проект постановления о передаче Росаккредитации полномочий по контролю за пунктами ТО. Как отмечается в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, ведомство будет проводить аккредитацию пунктов техосмотра, оценивать их деятельность и подтверждать компетенцию, вести реестр операторов ТО.
В РСА указали, что работа по контролю за операторами ТО требует от союза «большого количества ресурсов», поэтому объединение «не видит принципиальных препятствий для передачи этой функции иному органу».
Эксперты отмечают, что введение аккредитации и контроля за операторами ТО силами Росаккредитации — логичное решение: этими вопросами должна заниматься государственная структура. По мнению специалистов, нововведение позволит бороться с недобросовестными операторами ТО. Для этого МВД могут предоставить право приостановить доступ оператора к единой информационной системе (ЕАИСТО), если в течение года будут выявлены два и более фактов оформления диагностической карты для автомобиля без проведения ТО в установленном порядке.
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