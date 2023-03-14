В Хабаровском крае арестовали мужчину по делу о госизмене

В Комсомольске-на-Амуре арестовали местного жителя по делу о госизмене, сообщает РИА Новости.

В ФСБ считают, что мужчина сотрудничал с украинской разведкой и мог передавать им данные об объектах Минобороны России в Хабаровском крае. Россиянину грозит до 20 лет колонии.

Суд арестовал мужчину до 22 апреля.

Ранее жительница Хабаровска, активистка движения в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала «ЯМыФургал» была задержана за госизмену в виде финансирования украинской армии, сообщает НСН.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:АрестХабаровский КрайФСБГосизмена
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