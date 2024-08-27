СМИ: Военкора Поддубного перевели в ожоговое отделение

Военный корреспондент Евгений Поддубный, госпитализированный после ранения в Курской области, переведен из реанимации в ожоговое отделение. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Путин поговорил по телефону с раненным под Курском военкором Поддубным

По данным издания, состояние журналиста нормализуется.

«Он уже активен, и врачи разрешили родным и друзьям посещать его», — пишет Baza.

В начале августа Поддубный получил травмы и ожоги в результате атаки беспилотника-камикадзе ВСУ в Курской области. Военкора госпитализировали в местную больницу, а позже перевезли в Москву, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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