СМИ: Военкора Поддубного перевели в ожоговое отделение

По данным издания, состояние журналиста нормализуется.

«Он уже активен, и врачи разрешили родным и друзьям посещать его», — пишет Baza.

В начале августа Поддубный получил травмы и ожоги в результате атаки беспилотника-камикадзе ВСУ в Курской области. Военкора госпитализировали в местную больницу, а позже перевезли в Москву, напоминает Ura.ru.

