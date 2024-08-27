СМИ: Военкора Поддубного перевели в ожоговое отделение
27 августа 202411:21
Военный корреспондент Евгений Поддубный, госпитализированный после ранения в Курской области, переведен из реанимации в ожоговое отделение. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным издания, состояние журналиста нормализуется.
«Он уже активен, и врачи разрешили родным и друзьям посещать его», — пишет Baza.
В начале августа Поддубный получил травмы и ожоги в результате атаки беспилотника-камикадзе ВСУ в Курской области. Военкора госпитализировали в местную больницу, а позже перевезли в Москву, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru