СМИ: Водителям пришлось самим убирать снег на открывшемся КПП на границе с Финляндией

«Чтобы преодолеть сугроб высотой по колено, водителям пришлось самостоятельно его разгребать ... Через примерно 10 минут работы дорога была расчищена, и колонна первых после ноябрьского закрытия машин из России в Финляндию двинулась через ворота», — отмечается в материале.

По данным издания, в первые часы после открытия на КПП в сторону Финляндии собралось около десяти автомобилей, в сторону России — порядка сорока.

Ранее финская сторона приняла решение открыть два из восьми пунктов пропуска на границе с РФ: «Ваалимаа» - «Торфяновка» и «Ниирала» — «Вяртсиля». Меры будут действовать до 14 января, пишет RT.

