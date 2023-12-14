СМИ: Водителям пришлось самим убирать снег на открывшемся КПП на границе с Финляндией
Финские пограничники не стали убирать снег на открывшемся контрольно-пропускном пункте «Торфяновка» на границе России и Финляндии, водителям пришлось заняться уборкой самостоятельно. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
«Чтобы преодолеть сугроб высотой по колено, водителям пришлось самостоятельно его разгребать ... Через примерно 10 минут работы дорога была расчищена, и колонна первых после ноябрьского закрытия машин из России в Финляндию двинулась через ворота», — отмечается в материале.
По данным издания, в первые часы после открытия на КПП в сторону Финляндии собралось около десяти автомобилей, в сторону России — порядка сорока.
Ранее финская сторона приняла решение открыть два из восьми пунктов пропуска на границе с РФ: «Ваалимаа» - «Торфяновка» и «Ниирала» — «Вяртсиля». Меры будут действовать до 14 января, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru