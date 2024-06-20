СМИ: Во время хаджа в Саудовской Аравии погибли более тысячи человек

Ранее сообщалось, что во время паломничества в Саудовской Аравии более 550 человек умерли из-за жары. Температура воздуха в Мекке превышала плюс 51 градус. Как сообщали СМИ, более 320 умерших — египтяне, около 60 — иорданцы, почти 70 — граждане Индии, около 35 — пакистанцы.

По данным генерального консульства России в Джидде, во время хаджа скончались пять россиян. Паломники умерли по естественным причинам, связанным с «состоянием здоровья и возрастом», их похоронят в Мекке.

