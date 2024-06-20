СМИ: Во время хаджа в Саудовской Аравии погибли более тысячи человек
Число паломников, погибших во время хаджа в Саудовской Аравии, превысило одну тысячу. Об этом пишет Agence France-Presse.
Ранее сообщалось, что во время паломничества в Саудовской Аравии более 550 человек умерли из-за жары. Температура воздуха в Мекке превышала плюс 51 градус. Как сообщали СМИ, более 320 умерших — египтяне, около 60 — иорданцы, почти 70 — граждане Индии, около 35 — пакистанцы.
По данным генерального консульства России в Джидде, во время хаджа скончались пять россиян. Паломники умерли по естественным причинам, связанным с «состоянием здоровья и возрастом», их похоронят в Мекке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru