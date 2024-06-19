Генконсульство: В Саудовской Аравии умерли четыре российских паломника
Четыре паломника из России умерли во время хаджа в Мекке в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство в Джидде.
По данным дипломатов, погибшие — мужчина и три женщины, россияне скончались «по естественным причинам», связанным со здоровьем и возрастом.
«Они будут захоронены в Мекке», — добавили в генконсульстве.
Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии 577 человек умерли во время хаджа из-за жары. Температура воздуха в Мекке достигала плюс 51,8 градуса. Не менее 323 из погибших — египтяне, около 60 — иорданцы, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru