Генконсульство: В Саудовской Аравии умерли четыре российских паломника

По данным дипломатов, погибшие — мужчина и три женщины, россияне скончались «по естественным причинам», связанным со здоровьем и возрастом.

«Они будут захоронены в Мекке», — добавили в генконсульстве.

Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии 577 человек умерли во время хаджа из-за жары. Температура воздуха в Мекке достигала плюс 51,8 градуса. Не менее 323 из погибших — египтяне, около 60 — иорданцы, отмечает «Свободная пресса».

