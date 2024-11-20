СМИ: Во Владивостоке запретили костюмы американских супергероев на утреннике

По данным СМИ, под запрет попали образы Бэтмена и Человека-паука. Также в детском саду уточнили, что на праздник нельзя будет прийти в маске, лица детей на утреннике должны быть открытыми.

В городской администрации отметили, что не слышали подобной информации, но пообещали изучить вопрос.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил, что законопроект о запрете квадробинга не предполагает также запрета наряжаться в животных на утренниках, напоминает «Радиоточка НСН».

