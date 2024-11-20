СМИ: Во Владивостоке запретили костюмы американских супергероев на утреннике
Сотрудники одного из детских садов Владивостока запретили родителям одевать детей в костюмы иностранных героев на утренник, сообщает издание PrimaMedia.
По данным СМИ, под запрет попали образы Бэтмена и Человека-паука. Также в детском саду уточнили, что на праздник нельзя будет прийти в маске, лица детей на утреннике должны быть открытыми.
В городской администрации отметили, что не слышали подобной информации, но пообещали изучить вопрос.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил, что законопроект о запрете квадробинга не предполагает также запрета наряжаться в животных на утренниках, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru