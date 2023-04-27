СМИ: внушительный беспилотник заметили в небе над Серпуховым

Огромный дрон замечен в небе над подмосковным Серпуховом, сообщают Телеграм-каналы. Местные жители уже оповестили правоохранительные органы.

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В настоящее время выясняется происхождение беспилотного летательного аппарата.

Накануне, на территории Мосгорсуда упал беспилотник, сообщил телеграм-канал «112».

Ранее один из двух упавших дронов под Москвой оказался игрушечным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:СерпуховПодмосковьеБеспилотникиДроны

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