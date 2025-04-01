СМИ: Внука Геннадия Зюганова госпитализировали в Москве

Внука Геннадия Зюганова Леонида госпитализировали в столичную больницу, передает Telegram-канал Mash.

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По данным издания, 36-летнего депутата Мосгордумы от КПРФ беспокоят почки. Зюганов в выходные пожаловался на резкие боли.

Сейчас Зюганов находится под наблюдением врачей.

Ранее хоккеиста ЦСКА Коула Касселса увезли в больницу после попадания шайбы в голову, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Геннадий ЗюгановЗдоровьеГоспитализация

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