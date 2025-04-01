СМИ: Внука Геннадия Зюганова госпитализировали в Москве
1 апреля 202509:32
Внука Геннадия Зюганова Леонида госпитализировали в столичную больницу, передает Telegram-канал Mash.
По данным издания, 36-летнего депутата Мосгордумы от КПРФ беспокоят почки. Зюганов в выходные пожаловался на резкие боли.
Сейчас Зюганов находится под наблюдением врачей.
Ранее хоккеиста ЦСКА Коула Касселса увезли в больницу после попадания шайбы в голову, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru