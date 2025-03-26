СМИ: дирижера Владимира Минина экстренно госпитализировали
26 марта 202513:48
Художественный руководитель и главный дирижёр Московского государственного академического камерного хора, народный артист СССР, Владимир Минин экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, причиной вызова скорой помощи стал гипертонический криз.
Как отмечается состояние 96-летнего дирижера медики оценивают, как стабильное.
Ранее директор Сергея Жилина подтвердила госпитализацию дирижера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: дирижера Владимира Минина экстренно госпитализировали
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru