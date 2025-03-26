СМИ: дирижера Владимира Минина экстренно госпитализировали

Художественный руководитель и главный дирижёр Московского государственного академического камерного хора, народный артист СССР, Владимир Минин экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник, сообщает Telegram-канал Mash.

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По предварительным данным, причиной вызова скорой помощи стал гипертонический криз.

Как отмечается состояние 96-летнего дирижера медики оценивают, как стабильное.

Ранее директор Сергея Жилина подтвердила госпитализацию дирижера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:худрукСкорая ПомощьГоспитализацияНародный Артист

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