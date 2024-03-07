СМИ: Власти планируют 18 марта провести митинг-концерт на Красной площади

Власти планируют провести в Москве 18 марта концерт-митинг в честь десятой годовщины присоединения Крыма, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Мариинка и Большой во главе с Гергиевым дадут концерты на родине Мусоргского

Собеседники издания указали, что мероприятие, как и в 2018 году, пройдет на следующий день после выборов. Не исключено, что в концерте примет участие президент РФ.

«На этой неделе ожидается совещание, где будет обсуждаться сценарий самого мероприятия», - отметил источник.

Также о подготовке к концерту-митингу заявили источники ТАСС.

Ранее советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий рассказал «Радиоточке НСН», что в 2024 году самыми посещаемыми и большими будут стадионные концерты «Руки Вверх!», Басты, Леонида Агутина и Егора Крида.

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ФОТО: РИА Новости
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