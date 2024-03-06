Мариинка и Большой во главе с Гергиевым дадут концерты на родине Мусоргского

Объединённый концерт артистов Мариинского и Большого театров состоится на родине Модеста Мусоргского в Пскове 24 и 25 марта. Выступление под управлением Народного артиста Валерия Гергиева пройдёт в рамках фестиваля «Гений места» по случаю 185-летия со дня рождения русского композитора.

Два театра дадут оперу «Хованщина» и три концерта, в том числе один камерный. Валерий Гергиев, который совмещает должности генерального директора Мариинского и Большого театров, встанет за дирижёрский пульт.

В общей сложности в программу музыкальных выступлений участников фестиваля «Гений места» включено пять городов. Помимо Пскова, это Тихвин, Воткинск, Смоленск и Ломоносов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», фестиваль организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

