Мариинка и Большой во главе с Гергиевым дадут концерты на родине Мусоргского
Объединённый концерт артистов Мариинского и Большого театров состоится на родине Модеста Мусоргского в Пскове 24 и 25 марта. Выступление под управлением Народного артиста Валерия Гергиева пройдёт в рамках фестиваля «Гений места» по случаю 185-летия со дня рождения русского композитора.
Два театра дадут оперу «Хованщина» и три концерта, в том числе один камерный. Валерий Гергиев, который совмещает должности генерального директора Мариинского и Большого театров, встанет за дирижёрский пульт.
В общей сложности в программу музыкальных выступлений участников фестиваля «Гений места» включено пять городов. Помимо Пскова, это Тихвин, Воткинск, Смоленск и Ломоносов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», фестиваль организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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