СМИ: Власти отказались от плана привить 60% взрослых россиян к осени

Российские власти отказались от требования привить от коронавируса 60% населения страны к 1 сентября. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники.

По данным телеканала, около двух недель назад после совещания у вице-премьера РФ, руководителя оперштаба по борьбе с COVID-19 Татьяны Голиковой в регионы были разосланы новые целевые показатели.

Согласно новому плану оперштаба, к осени у 60% взрослых жителей каждого региона должны быть антитела к коронавирусу: то есть при расчете коллективного иммунитета необходимо учитывать людей, уже перенесших заболевание. Таким образом, вакцинацию должны пройти около 30-35% населения, отмечает Ura.ru.

Как подчеркнул один из собеседников «Дождя», привить россиян к началу осени необходимо в том числе из-за заражений детей и молодых людей новым индийским штаммом COVID-19.

В начале июня в Минздраве РФ заявляли, что план массовой вакцинации россиян выполнен более чем на 25%, напоминает RT. При этом в ведомстве отмечали необходимость наращивания темпов прививочной кампании.

