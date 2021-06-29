СМИ: Власти отказались от плана привить 60% взрослых россиян к осени
Российские власти отказались от требования привить от коронавируса 60% населения страны к 1 сентября. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники.
По данным телеканала, около двух недель назад после совещания у вице-премьера РФ, руководителя оперштаба по борьбе с COVID-19 Татьяны Голиковой в регионы были разосланы новые целевые показатели.
Согласно новому плану оперштаба, к осени у 60% взрослых жителей каждого региона должны быть антитела к коронавирусу: то есть при расчете коллективного иммунитета необходимо учитывать людей, уже перенесших заболевание. Таким образом, вакцинацию должны пройти около 30-35% населения, отмечает Ura.ru.
Как подчеркнул один из собеседников «Дождя», привить россиян к началу осени необходимо в том числе из-за заражений детей и молодых людей новым индийским штаммом COVID-19.
В начале июня в Минздраве РФ заявляли, что план массовой вакцинации россиян выполнен более чем на 25%, напоминает RT. При этом в ведомстве отмечали необходимость наращивания темпов прививочной кампании.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 616 / сут.
Умерли
135 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+14 697 / сут.
- Минздрав России подготовил документ об учете вакцинации при госпитализации
- Боррель до конца лета представит варианты санкций ЕС против России
- Адвокат: Главред «Проекта» проходит подозреваемым по делу о клевете
- Вакцина «Спутник V» показала 97,8% эффективности в ОАЭ
- СМИ: Власти отказались от плана привить 60% взрослых россиян к осени
- Адвокат назвал причину обысков у журналистов «Проекта»
- Краснодарский край может потерять до 55 млрд рублей из-за ограничений для туристов
- В Крыму проверили готовность ПВО на фоне учений стран НАТО
- Ученые из США разработали определяющую COVID-19 маску
- Правительство выделило 1,5 млрд рублей на льготные перелеты на Дальнем Востоке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru