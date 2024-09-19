СМИ: Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение
Предпринимателю Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о стрельбе в офисе маркетплейса Wildberries в Романовом переулке. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
Также обвинение предъявили еще шести фигурантам дела.
Вечером 18 сентября адвокат Бакальчука Анас Эльмурзаев рассказал, что его подзащитного допрашивают и пока рано предполагать , какие дальнейшие действия будут предприняты правоохранительными органами в отношении Бакальчука в рамках закона.
Ранее Бакальчук в своем Telegram-канале сообщал, что подвергся нападению у офиса Wildberries в БЦ «Романов двор», после того как приехал туда с коллегами на переговоры.
Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук, в свою очередь, заявила, что на офисы Wildberries в Москве была совершена неудачная попытка рейдерского захвата и призвала правоохранительные органы разобраться в ситуации. Она также подтвердила смерть одного из охранников БЦ «Романов двор» в результате стрельбы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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