СМИ: Владельцы потерпевших крушение танкеров нарушили регламент
Компании «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг», являющиеся владельцами потерпевших крушение в Чёрном море танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», нарушили требования техрегламентов. Об этом со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Краснодарского края сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в арбитраж поступили пять исков о привлечении «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг» к административной ответственности. Все они были поданы Новороссийской транспортной прокуратурой.
Суть претензий не раскрывается. Разбирательства назначены на 6, 10 и 20 февраля.
Ранее глава Росморречфлота Андрей Тарасенко заявил, что танкер «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе у берегов Кубани, будет утилизирован на месте, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru