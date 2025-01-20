СМИ: Владельцы потерпевших крушение танкеров нарушили регламент

Отмечается, что в арбитраж поступили пять исков о привлечении «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг» к административной ответственности. Все они были поданы Новороссийской транспортной прокуратурой.

Суть претензий не раскрывается. Разбирательства назначены на 6, 10 и 20 февраля.

Ранее глава Росморречфлота Андрей Тарасенко заявил, что танкер «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе у берегов Кубани, будет утилизирован на месте, сообщает RT.

