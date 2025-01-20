СМИ: Владельцы потерпевших крушение танкеров нарушили регламент

Компании «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг», являющиеся владельцами потерпевших крушение в Чёрном море танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», нарушили требования техрегламентов. Об этом со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Краснодарского края сообщает РИА Новости.

Более 14,5 тонн нефтеотходов собрано вдоль берега после ЧС с танкерами

Отмечается, что в арбитраж поступили пять исков о привлечении «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг» к административной ответственности. Все они были поданы Новороссийской транспортной прокуратурой.

Суть претензий не раскрывается. Разбирательства назначены на 6, 10 и 20 февраля.

Ранее глава Росморречфлота Андрей Тарасенко заявил, что танкер «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе у берегов Кубани, будет утилизирован на месте, сообщает RT.

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ФОТО: Скриншот с видео
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