«Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz
Группа компаний «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских долей и акций концерна Mercedes-Benz AG. Об этом сообщили НСН в пресс-службе холдинга.
Отмечается, что «Автодом» завершил финальный этап сделки по передаче активов немецкой компании в российских «дочках», в том числе официальном дистрибьюторе «Мерседес-Бенц Рус», подмосковном автозаводе «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», «Мерседес-Бенц Банк Рус», лизинговом дочернем предприятии «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус», занимавшемся лизингом, факторингом и страхованием ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус».
Теперь ГК «Автодом» сможет осуществлять техническое обслуживание проданных в России автомобилей Mercedes-Benz (включая гарантийную и постгарантийную поддержку), а также возобновить работу компаний в РФ и отгрузки автозапчастей с центрального склада.
Как отметил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, процесс передачи активов местному инвестору был непростым.
«Мы рады сообщить о скорейшем возобновлении сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России и работы остальных компаний. Сегодня всех волнует вопрос о том, что будет с заводом. В ближайшее время мы сможем назвать нашего технологического партнера и поделиться планами по возобновлению производства», – указал руководитель холдинга.
Минпромторг РФ подтвердил закрытие сделки по переходу российских активов Mercedes-Benz. Ведомство совместно с ГК «Автодом» разрабатывает варианты привлечения партнеров для перезапуска производства в Подмосковье.
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