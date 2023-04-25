«Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz

Отмечается, что «Автодом» завершил финальный этап сделки по передаче активов немецкой компании в российских «дочках», в том числе официальном дистрибьюторе «Мерседес-Бенц Рус», подмосковном автозаводе «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», «Мерседес-Бенц Банк Рус», лизинговом дочернем предприятии «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус», занимавшемся лизингом, факторингом и страхованием ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус».

Теперь ГК «Автодом» сможет осуществлять техническое обслуживание проданных в России автомобилей Mercedes-Benz (включая гарантийную и постгарантийную поддержку), а также возобновить работу компаний в РФ и отгрузки автозапчастей с центрального склада.

Как отметил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, процесс передачи активов местному инвестору был непростым.

«Мы рады сообщить о скорейшем возобновлении сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России и работы остальных компаний. Сегодня всех волнует вопрос о том, что будет с заводом. В ближайшее время мы сможем назвать нашего технологического партнера и поделиться планами по возобновлению производства», – указал руководитель холдинга.

Минпромторг РФ подтвердил закрытие сделки по переходу российских активов Mercedes-Benz. Ведомство совместно с ГК «Автодом» разрабатывает варианты привлечения партнеров для перезапуска производства в Подмосковье.

