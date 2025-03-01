СМИ: Владельцу аэропорта «Домодедово» Каменщику закрыли выезд из РФ
Владельцу аэропорта «Домодедово» Дмитрию Каменщику закрыли выезд из России. Об этом сообщает Тelegram-канал «Shot».
По данным источника, такая же мера была введена в отношении миллиардера Валерия Когана. Ранее он являлся председателем наблюдательного совета собственников «Домодедово».
Отмечается, что соответствующие решения об ограничении права на передвижение для Каменщика и Когана были приняты судебными и правоохранительными органами еще 25 февраля. Это было вызвано недавним скандалом вокруг руководителей аэропорта, которые, по данным Генпрокуратуры РФ, вывели 18 млрд рублей за рубеж под видом погашения займов.
Ранее говорилось, что «Домодедово» от частных акционеров передадут во владение Росавиации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru