СМИ: «Вкусвилл» приостановил продажу алкоголя в Москве и Московской области

Представители ритейлера рассказали изданию, что продажа алкоголя не будет осуществляться по причине переустановки программного обеспечения.

Отмечается, что данный процесс продлится не более 20 дней.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил кратно поднять штрафы за курение и употребление спиртных напитков на транспорте, сообщает RT.

