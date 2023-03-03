СМИ: «Вкусвилл» приостановил продажу алкоголя в Москве и Московской области

Сеть магазинов «Вкусвилл» временно сняла с продажи алкогольные напитки во всех точках в Москве и Подмосковье, сообщает «Коммерсант».

Нарколог: Человек глупеет от алкоголя

Представители ритейлера рассказали изданию, что продажа алкоголя не будет осуществляться по причине переустановки программного обеспечения.

Отмечается, что данный процесс продлится не более 20 дней.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил кратно поднять штрафы за курение и употребление спиртных напитков на транспорте, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ПродажаАлкогольМосковская ОбластьМосква
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