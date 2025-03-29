СМИ: Victoria's Secret собирается вернуться в Россию
Бренд нижнего белья Victoria's Secret, покинувший Россию после начала спецоперации, собирается вернуться обратно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.
Известно, что компания подала две заявки на регистрацию товарного знака 24 и 25 марта. Отмечается, что в качестве заявителя в документах указан «Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент». По документам, фирма намерена производить и продавать в России нижнее белье, спортодежду, косметические средства и некоторые другие товары.
Бренд Victoria's Secret приостановил деятельность своих розничных торговых точек и интернет-магазина в РФ в марте 2022 года. Впервые логотип «VS» с подписью Victoria's Secret регистрируется в стране c 2016 года. Его прошлая регистрация по 03 и 25 классу была сделана в 2016 году. Гендиректор компании Онлайн Патент Алина Акиншина рассказала изданию, что фирму беспокоит возможность аннулирования более «старых» товарных знаков, поэтому представители компании «защищают» ее от прекращения права по неиспользованию.
Ранее юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский в интервью НСН заявил, что в России начнется волна попыток перерегистрировать иностранные бренды на российские компании, ведь если бренд перерегистрируется, то его западный правообладатель не может использовать товарный знак на территории России без согласования с владельцем.
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