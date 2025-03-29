СМИ: Victoria's Secret собирается вернуться в Россию

Бренд нижнего белья Victoria's Secret, покинувший Россию после начала спецоперации, собирается вернуться обратно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Известно, что компания подала две заявки на регистрацию товарного знака 24 и 25 марта. Отмечается, что в качестве заявителя в документах указан «Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент». По документам, фирма намерена производить и продавать в России нижнее белье, спортодежду, косметические средства и некоторые другие товары.