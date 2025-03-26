Мантуров: Желающие вернуться в РФ компании должны проявить инициативу

По его словам, западные компании, рассматривающие вопрос возвращения на российский рынок, должны «сами проявить инициативу».

«Я откуда знаю или мои коллеги по правительству, что у кого-то есть планы вернуться. Мы же этого не знаем», - заключил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что решение о возвращении в Россию ушедших иностранных компаний будет принимать специальная комиссия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

