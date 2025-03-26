Мантуров: Желающие вернуться в РФ компании должны проявить инициативу

Российские власти не планировали составлять какой-либо перечень из планирующих вернуться в Россию иностранных компаний, и не намерены этого делать. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

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По его словам, западные компании, рассматривающие вопрос возвращения на российский рынок, должны «сами проявить инициативу».

«Я откуда знаю или мои коллеги по правительству, что у кого-то есть планы вернуться. Мы же этого не знаем», - заключил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что решение о возвращении в Россию ушедших иностранных компаний будет принимать специальная комиссия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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