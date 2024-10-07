СМИ: ВГТРК подверглась сильной хакерской атаке

«Не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии. Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии», — рассказал собеседник издания.

По словам источника, ВГТРК «работает в аврале» с 6 часов утра, проблема «очень серьезная», и на ее решение потребуется много времени.

В компании сообщили «Газете.Ru», что прокомментировать информацию о кибератаке «не представляется возможным».

