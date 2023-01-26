СМИ: Верзилову* предъявили обвинение в распространении фейков о армии РФ

Собеседник агентства уточнил, что основанием стали публикации в социальных сетях. Он добавил, что в материалах дела говорится, что посты Верзилова «создали реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции на Украине».

Адвокат журналиста Леонид Соловьев не смог это опровергнуть или подтвердить эту информацию, сославшись на подписку о неразглашении.

Ранее Верзилова объявили в международный розыск. Следователь, выступавший в Басманном суде, заявил, что журналист «нарушил избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

