СМИ: Верзилову* предъявили обвинение в распространении фейков о армии РФ
Признанному в РФ иноагентом Петру Верзилову заочно предъявили обвинение по статье о распространении ложной информации о российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства уточнил, что основанием стали публикации в социальных сетях. Он добавил, что в материалах дела говорится, что посты Верзилова «создали реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции на Украине».
Адвокат журналиста Леонид Соловьев не смог это опровергнуть или подтвердить эту информацию, сославшись на подписку о неразглашении.
Ранее Верзилова объявили в международный розыск. Следователь, выступавший в Басманном суде, заявил, что журналист «нарушил избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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