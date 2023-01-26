СМИ: Верзилову* предъявили обвинение в распространении фейков о армии РФ

Признанному в РФ иноагентом Петру Верзилову заочно предъявили обвинение по статье о распространении ложной информации о российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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Собеседник агентства уточнил, что основанием стали публикации в социальных сетях. Он добавил, что в материалах дела говорится, что посты Верзилова «создали реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции на Украине».

Адвокат журналиста Леонид Соловьев не смог это опровергнуть или подтвердить эту информацию, сославшись на подписку о неразглашении.

Ранее Верзилова объявили в международный розыск. Следователь, выступавший в Басманном суде, заявил, что журналист «нарушил избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Левитин
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФФейкУголовное Дело
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